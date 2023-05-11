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Российский губернатор опроверг сообщения о поджогах лесов диверсантами

Информация о том, что леса в Свердловской области поджигают диверсанты, не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, его слова приводит департамент информационной политики региона в Telegram-канале.

Российский губернатор опроверг сообщения о поджогах лесов диверсантами
© РИА Новости

«Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем», — опроверг появившиеся в сети данные глава российского региона.

По словам Куйвашева, на быстрое распространение пожаров повлияла погода. Он призвал всех быть осторожными и аккуратно обращаться с огнем на природе.

В Свердловской области сложилась сложная ситуация с пожарами, в лесах российского региона ввели режим ЧС. Смог от пожара зафиксировали в Екатеринбурге. Помимо этого, режим ЧС из-за распространения огня действует в Тюменской, Курганской и Амурской областях.

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