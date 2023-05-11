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Россиянку задержали за съемку порно с девятилетним сыном

В Подмосковье задержали начальницу отдела одного из заводов в Дзержинском за съемку порно с девятилетним сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянку задержали за съемку порно с девятилетним сыном
© Lenta.ru

Полицейские нашли порнографическое видео с маленьким мальчиком в сети, после чего установили личности актеров. Выяснилось, что женщина на записи — мать ребенка, а мужчина — ее 26-летний коллега.

Известно, что женщина воспитывает мальчика без отца. Семья на учете не состояла. Из дома россиянки изъяли три жестких диска, чтобы проверить их содержимое. Возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Санкт-Петербурге 20-летняя девушка совратила подростка и попала под следствие. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 135 («Развратные действия, совершенные без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет») УК РФ.

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