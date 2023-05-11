СМИ: взрыв прогремел в одном из районов Милана
В одном из центральных районов Милана произошел взрыв. В результате загорелись несколько автомобилей. Об этом пишет Sky TG24.
По предварительным данным, взорвался фургон. На месте взрыва горят несколько автомобилей. Над местом поднимаются черные клубы дыма. По предварительным данным, пострадали как минимум четыре человека.
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На место прибыли пожарные, жители соседних домов эвакуируются. Также эвакуация проходит из школы и института монахинь рядом с местом ЧП.
Официальные причины взрыва фургона пока неизвестны, однако по словам очевидцев, в машине находились кислородные баллоны. Один из баллонов загорелся, после чего раздался взрыв.