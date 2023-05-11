В одном из центральных районов Милана произошел взрыв. В результате загорелись несколько автомобилей. Об этом пишет Sky TG24.

По предварительным данным, взорвался фургон. На месте взрыва горят несколько автомобилей. Над местом поднимаются черные клубы дыма. По предварительным данным, пострадали как минимум четыре человека.

Cоцсети

На место прибыли пожарные, жители соседних домов эвакуируются. Также эвакуация проходит из школы и института монахинь рядом с местом ЧП.