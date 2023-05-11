В Wildberries сообщили о следствии по делу о нелегальном продвижении

В настоящее время следствие устанавливает фигурантов дела о нелегальном продвижении на Wildberries. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на маркетплейс.

Сегодня появилась информация о раскрытии службой безопасности компании нелегальных способов продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Отмечалось, что сумма ущерба может доходить до 650 миллионов рублей. Подчеркивалось, что базы данных маркетплейса не взломали, хотя ранее об этом появилась информация в Интернете. Компания обратилась в полицию для того, чтобы возбудить уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В сообщении говорится, что все сервисы компании, как и ранее, работают в стандартном режиме.

«В настоящий момент идет следствие, которое и установит виновных», — отмечает компания.

Пресс-служба маркетплейса подчеркивает, что около 300 продавцов смогли воспользоваться услугами «серого продвижения» на онлайн-платформе. Утверждается, что ранее был создан специальный Telegram-бот, через которого предлагались услуги злоумышленников. Он позволял с помощью специально настроенных алгоритмов пользоваться услугами рекламы на площадке, но не оплачивать их. Это нанесло существенный ущерб маркетплейсу.

Ранее сотрудниками Wildberries была раскрыта афера, в рамках которой владельцы двух партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве подменяли золотые изделия на дешевую бижутерию при возврате товаров на склад.