В Финляндии обрушился пешеходный мост

В Финляндии 27 человек пострадали при обрушении моста
В их числе группа школьников. Инцидент произошёл в городе Эспоо (город-спутник Хельсинки и второй по величине населённый пункт в стране).
Большую часть пострадавших — 24 человека — госпитализировали, в основном с переломами.
Как передаёт телерадиокомпания Yle, по мосту каждый день проходило много людей, и они не раз жаловались, что конструкция шаталась. По некоторым данным, переправа была сделана из фанеры и каркаса из труб.
На месте происшествия идёт спасательная операция. Полиция расследует причину случившегося.