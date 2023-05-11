В Финляндии обрушился пешеходный мост

В их числе группа школьников. Инцидент произошёл в городе Эспоо (город-спутник Хельсинки и второй по величине населённый пункт в стране).

Как передаёт телерадиокомпания Yle, по мосту каждый день проходило много людей, и они не раз жаловались, что конструкция шаталась. По некоторым данным, переправа была сделана из фанеры и каркаса из труб.