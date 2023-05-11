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В Финляндии 27 человек пострадали при обрушении моста

В их числе группа школьников. Инцидент произошёл в городе Эспоо (город-спутник Хельсинки и второй по величине населённый пункт в стране).

В Финляндии обрушился пешеходный мост
© Говорит Москва

Большую часть пострадавших — 24 человека — госпитализировали, в основном с переломами.

Как передаёт телерадиокомпания Yle, по мосту каждый день проходило много людей, и они не раз жаловались, что конструкция шаталась. По некоторым данным, переправа была сделана из фанеры и каркаса из труб.

На месте происшествия идёт спасательная операция. Полиция расследует причину случившегося.

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