Беспилотник взорвался у белгородского села

Беспилотный летательный аппарат, по предварительным данным, взорвался у белгородского села Беломестное после того, как врезался в дерево. Об этом сообщает Shot.
Предположительно, неизвестный БПЛА вылетел в районе 3:00 и пролетел около 60 км.
«Птичка» запуталась в деревьях в километре от села Беломестное Новооскольского района и взорвалась», — уточнили в издании.
Утверждается, что специалисты забрали обломки на изучение.
В настоящий момент устанавливается, из какого районе запускался этот беспилотник. Другие подробности в связи со взорвавшимся БПЛА неизвестны.
Ранее Shot сообщал, что три боеприпаса скинули с беспилотника на призывной пункт в Брянской области.
Также в Baza передавали, что ВСУ попытались атаковать воинскую часть в Курской области с беспилотника.