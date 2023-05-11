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Shot: беспилотник взорвался у белгородского села Беломестное после врезания в дерево

Беспилотный летательный аппарат, по предварительным данным, взорвался у белгородского села Беломестное после того, как врезался в дерево. Об этом сообщает Shot.

Беспилотник взорвался у белгородского села
© РИА Новости

По информации издания, беспилотник пересек границу России со стороны Украины.

Предположительно, неизвестный БПЛА вылетел в районе 3:00 и пролетел около 60 км.

«Птичка» запуталась в деревьях в километре от села Беломестное Новооскольского района и взорвалась», — уточнили в издании.

Утверждается, что специалисты забрали обломки на изучение.

В настоящий момент устанавливается, из какого районе запускался этот беспилотник. Другие подробности в связи со взорвавшимся БПЛА неизвестны.

Ранее Shot сообщал, что три боеприпаса скинули с беспилотника на призывной пункт в Брянской области.

Также в Baza передавали, что ВСУ попытались атаковать воинскую часть в Курской области с беспилотника.

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