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Стали известны детали гибели пятерых россиян в найденном в канаве автомобиле

Пятеро найденных погибших в авто под Красноярском возвращались с застолья. Эти подробности случившегося следственного управления СК по региону.

Стали известны детали гибели пятерых россиян в найденном в канаве автомобиле
© Lenta.ru

О гибели пяти россиян стало известно утром 11 мая. Автомобиль с их телами нашли на четвертом километре дороги Каптырево-Субботино. Погибли три женщины и двое мужчин.

Как уточнили в Следственном комитете, компания молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет была в селе Шушенское, откуда они выдвинулись в обратную сторону около трех часов ночи. Водитель не справился с управлением и въехал в канаву с водой, а все находившиеся в машине люди скончались.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. По факту случившегося также возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на севере Свердловской области пьяный водитель на большой скорости снес ребенка, влетел в стену дома и попал на видео.

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