Почти 30 человек пострадали в финском Эспоо при обрушении пешеходного моста
В финском городе Эспоо при обрушении пешеходного моста пострадали 27 человек, сообщает Helsingin Sanomat.
Большинство пострадавших — школьники. Они были доставлены в четыре больницы.
Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ после падения игровой веревочной конструкции на детской площадке.
В халатности обвиняют сотрудников государственного унитарного предприятия «Московский Парк Победы», которые ответственны за состояние игрового оборудования.
Канатная паутина на детской площадке оборвалась 8 мая в Парке Победы в Петербурге. В момент инцидента на ней находились шестеро детей. Двоим из них потребовалась медицинская помощь, в том числе стационарная.