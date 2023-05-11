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Почти 30 человек пострадали в финском Эспоо при обрушении пешеходного моста

В финском городе Эспоо при обрушении пешеходного моста пострадали 27 человек, сообщает Helsingin Sanomat.

Почти 30 человек пострадали в финском Эспоо при обрушении пешеходного моста
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Большинство пострадавших — школьники. Они были доставлены в четыре больницы.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ после падения игровой веревочной конструкции на детской площадке.

В халатности обвиняют сотрудников государственного унитарного предприятия «Московский Парк Победы», которые ответственны за состояние игрового оборудования.

Канатная паутина на детской площадке оборвалась 8 мая в Парке Победы в Петербурге. В момент инцидента на ней находились шестеро детей. Двоим из них потребовалась медицинская помощь, в том числе стационарная.

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