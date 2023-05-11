Почти 30 человек пострадали в финском Эспоо при обрушении пешеходного моста

В финском городе Эспоо при обрушении пешеходного моста пострадали 27 человек, сообщает Helsingin Sanomat.

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Большинство пострадавших — школьники. Они были доставлены в четыре больницы.

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