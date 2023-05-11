В России семиклассник из многодетной семьи покончил с собой

В городе Еманжелинск Челябинской области семиклассник покончил с собой перед окончанием учебного года. Об этом рассказал Ura.ru источник в силовых структурах.

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Тело мальчика обнаружили во дворе частного дома. Мальчик воспитывался в многодетной семье, добавляет 74.ru.

В школе окружение 14-летнего мальчика назвали благоприятным и отметили, что он не имел проблем с учебой.