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Пьяный мужчина спрыгнул на пути московского метро, чтобы сфотографироваться

В столичном метро задержали пьяного мужчину, который спрыгнул на рельсы ради нескольких фотографий. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 11 мая.

Пьяный мужчина спрыгнул на пути московского метро, чтобы сфотографироваться
© Вечерняя Москва

По его словам, инцидент произошел на станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Пьяный 27-летний москвич решил сфотографироваться на путях. Он дождался, пока поезд уедет и спрыгнул на рельсы, после чего начал съемку.

Другие пассажиры пытались убедить мужчину подняться на платформу, но тот отказывался. Он покинул пути только когда заметил приближающийся состав.

Нарушителя задержали прямо на месте происшествия, после чего мужчину доставили в отдел полиции. В его отношении составили два административных протокола по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Суд признал москвича виновным и оштрафовал его, а также арестовал на двое суток.

Другого нарушителя задержали после того, как он угрожал молодой паре ножом. Причиной конфликта стал отказ с ним фотографироваться.

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