Россиянка попыталась нелегально ввезти в РФ украшения на 7,4 млн рублей

В московском аэропорту «Домодедово» задержали россиянку, которая попыталась нелегально ввезти в Россию дорогие ювелирные украшения из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как сообщает Telegram-канал Shot, их цена составляет около 7 млн рублей.

Девушку задержали таможенники во время прохода «зеленого» коридора. При себе у нее нашли серьги Bulgari, цепочки и браслеты Cartier, а также часы из золотого сплава 750 пробы со вставками из бриллиантов, изумрудов и оникса. Она должна была заплатить за ввоз ювелирных украшений таможенный платеж свыше 2 млн рублей, однако решила попробовать избежать налога.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам контрабанды ювелирных украшений и уклонения от уплаты таможенных платежей.