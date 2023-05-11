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Россиянку задержали в аэропорту за контрабанду украшений на 7,4 млн рублей

В московском аэропорту «Домодедово» задержали россиянку, которая попыталась нелегально ввезти в Россию дорогие ювелирные украшения из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как сообщает Telegram-канал Shot, их цена составляет около 7 млн рублей.

Россиянка попыталась нелегально ввезти в РФ украшения на 7,4 млн рублей
© РИА Новости

Девушку задержали таможенники во время прохода «зеленого» коридора. При себе у нее нашли серьги Bulgari, цепочки и браслеты Cartier, а также часы из золотого сплава 750 пробы со вставками из бриллиантов, изумрудов и оникса. Она должна была заплатить за ввоз ювелирных украшений таможенный платеж свыше 2 млн рублей, однако решила попробовать избежать налога.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам контрабанды ювелирных украшений и уклонения от уплаты таможенных платежей.

Напомним, что на прошлой неделе в Хабаровске пресекли попытку отправить в Эстонию медаль «Золотая Звезда» 1943 года. Местный житель продал иностранцу награду через интернет за 357 тысяч рублей и попытался отправить ее в коробке с елочными игрушками. По факту контрабанды культурной ценности возбуждено уголовное дело. Продавцу грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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