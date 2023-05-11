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Utair ответил на сообщения о посадке самолета с неисправным шасси

В Telegram-канале Mash Batash 11 мая появился пост, в котором утверждалось, что в аэропорту Уфы ждут самолет авиакомпании Utair с поврежденным шасси. Авиаперевозчик опроверг эту информацию, сообщает издание URA.

Utair ответил на сообщения о посадке самолета с неисправным шасси
© Lenta.ru

«После взлета UT 303 на полосе нашли часть колеса. Предположительно, он летит с поломкой и не сможет нормально приземлиться в аэропорту Мустая Карима», — утверждалось в публикации Mash Batash.

Позже в канале обновили пост, добавив информацию, что самолет без проблем приземлился в Уфе.

В авиакомпании подчеркнули, что информация о повреждении шасси была ложная.

«Опровергаем ложную информацию о разрушении шасси самолета, выполнявшего рейс Ханты-Мансийск-Уфа. С самолетом все в порядке, повреждений нет, посадка прошла в штатном режиме в аэропорту Уфы», — сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе уфимского аэропорта Мустая Карима изданию Ufa1 также Ханты-Мансийска, у которого якобы неисправность с шасси, не подтверждается», — привело комментарий ведомства издание «Уфа Live».

Новость о якобы неисправном борте широко распространилась среди региональных СМИ. Многие башкирские издания опубликовали как изначальную информацию издания Mash Batash, так и последовавшие опровержения МЧС, аэропорта и авиакомпании. В соцсетях о самолете написали многие региональные паблики — в постах использована как информация Mash Batash так и опровержения официальных служб.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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