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В России активизировались зарубежные кокаиновые наркокартели

В России активизировались зарубежные кокаиновые наркокартели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В России активизировались зарубежные кокаиновые наркокартели
© РИА Новости

По данным спецслужбы, активизировались европейские и латиноамериканские ОПГ. Они сбывают кокаин на территории России и используют страну для транзита запрещенных веществ в Европу.

Так сотрудники ФСБ изъяли почти 500 килограммов кокаина на российской границе в Смоленской области.

До этого в пунктах пропуска через границу России изъяли еще три партии наркотиков. Масса одной из них составила 2,3 тонны и была привезена в марте 2022 года вместе с бананами из Эквадора. А в декабре среди груза с замороженным мясом обнарудили еще почти 600 килограммов кокаина. Его привезли в Петербург из Парагвая.

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