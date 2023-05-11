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ФСБ перехватила почти 500 кг латиноамериканского кокаина, следовавшего в Польшу

ФСБ пресекла попытку ввоза в РФ почти 500 кг латиноамериканского кокаина, следовавшего в Польшу. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена новая попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области", - отметили в ЦОС.

По информации ФСБ, в ходе досмотра большегрузного автомобиля с государственным регистрационным знаком Турецкой Республики сотрудниками ФСБ России обнаружен тайник, в котором были спрятаны 116 упаковок с наркотиками. Также было установлено, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина.

"После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами. Общий вес изъятого в двух фурах кокаина составил 492 кг", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе отметили, что с поличным задержан иностранный гражданин - организатор контрабанды наркотиков. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под страж.

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