ФСБ пресекла попытку ввоза в РФ почти 500 кг латиноамериканского кокаина, следовавшего в Польшу. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена новая попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области", - отметили в ЦОС.

По информации ФСБ, в ходе досмотра большегрузного автомобиля с государственным регистрационным знаком Турецкой Республики сотрудниками ФСБ России обнаружен тайник, в котором были спрятаны 116 упаковок с наркотиками. Также было установлено, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина.

"После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами. Общий вес изъятого в двух фурах кокаина составил 492 кг", - сообщили в ФСБ.