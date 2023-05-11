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Неизвестный открыл стрельбу на заводе Mercedes в Германии

В немецком населенном пункте Зиндельфинген неизвестный начал стрелять на заводе автопроизводителя Mercedes-Benz. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

На заводе Mercedes в ФРГ произошла стрельба
© globallookpress.com

По предварительным данным, в результате стрельбы один человек погиб, еще один ранен. По словам представителя региональной полиции, что послужило мотивом атаки пока неизвестно. Стрелявший задержан.

Ранее стало известно о стрельбе в американском городе Денвер (штат Колорадо). ЧП произошло в жилом районе к юго-востоку от центра города. По данным полиции, пострадало 5 человек, трое из которых госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что с начала текущего года в США случаи стрельбы фиксируются чаще одного раза в сутки. Жертвами стали уже более 14 тыс. граждан.

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