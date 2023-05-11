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СМИ: У Wildberries украли 654 млн рублей

Интернет-магазин Wildberries лишился 654 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

У Wildberries украли 654 млн рублей
© ТАСС

По данным СМИ, «неустановленные лица» вносили изменения в записи баз данных компании и таким образом причинили крупный ущерб маркетплейсу. Представители Wildberries обратились с соответствующим заявлением в полицию.

«Уголовное дело пока не заведено», — отмечает Baza.

Правоохранительные органы проводят проверку.

По данным Telegram-канала Mash, хакеры установили вредоносные программы на компьютеры юридического отдела компании. Софт вносил изменения в работу системы с января прошлого года, пишет Ura.ru.

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