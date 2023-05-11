Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших в инциденте нет. Частично повреждено бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.

Напомним, что это не первая атака Вооруженных сил Украины на объекты нефтяной промышленности в России за последние недели. В частности, 4 мая беспилотники ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Краснодарской области. В результате произошел пожар, который удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров.