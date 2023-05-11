$76.69-0.1384.15-0.76

Власти сообщили об атаке украинского беспилотника на Клинцовскую нефтебазу

Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области
© РИА Новости

По его словам, пострадавших в инциденте нет. Частично повреждено бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.

Напомним, что это не первая атака Вооруженных сил Украины на объекты нефтяной промышленности в России за последние недели. В частности, 4 мая беспилотники ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Краснодарской области. В результате произошел пожар, который удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров.

Беспилотник атаковал нефтебазу в ЛНР

5 мая там снова возник пожар. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, Ильский НПЗ снова атаковали с помощью дронов.

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий