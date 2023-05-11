Двоих пенсионеров задержали по подозрению в убийстве семьи в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали двоих пожилых россиян, которых подозревают в убийстве семьи, совершенном более 20 лет назад. Об этом сообщает Piter.tv.
Об исчезновении 53-летних супругов и их 19-летнего сына стало известно в ноябре 2001 года. Спустя несколько месяцев неизвестные попытались завладеть квартирой россиян. Позже следствие установило, что мошенники напрямую связаны с «исчезновением» семьи.
Более 20 лет правоохранителям не удавалось выйти на след преступников. В 2023 году следователи выяснили, что к убийству россиян могут быть причастны 69-летний и 73-летний местные жители. Сейчас правоохранители разыскивают останки погибших.