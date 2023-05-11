Двоих пенсионеров задержали по подозрению в убийстве семьи в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали двоих пожилых россиян, которых подозревают в убийстве семьи, совершенном более 20 лет назад. Об этом сообщает Piter.tv.

Об исчезновении 53-летних супругов и их 19-летнего сына стало известно в ноябре 2001 года. Спустя несколько месяцев неизвестные попытались завладеть квартирой россиян. Позже следствие установило, что мошенники напрямую связаны с «исчезновением» семьи.