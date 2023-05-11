Shot: в Крыму обнаружили рухнувший коптер с камерой
В Крыму обнаружили коптер с камерой. Предположительно, это был дрон-разведчик. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что беспилотный летательный аппарат рухнул в поле под Джанкоем.
«Беспилотник нашли примерно в пяти километрах от села Рысаково. Взрывных устройств обнаружено не было», — говорится в публикации.
По данным Shot, в БПЛА была вмонтирована видеокамера.
В результате инцидента никто не пострадал.
Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее Shot сообщал, что дрон с видеокамерой упал на парковку в подмосковном Подольске. По информации канала, он кружил над Подмосковьем 9 мая, несмотря на запрет полетов беспилотников. Взрывных устройств на нем не было обнаружено. Устройство отправили на экспертизу.