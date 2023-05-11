В Крыму обнаружили рухнувший коптер с камерой

В Крыму обнаружили коптер с камерой. Предположительно, это был дрон-разведчик. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат рухнул в поле под Джанкоем.

«Беспилотник нашли примерно в пяти километрах от села Рысаково. Взрывных устройств обнаружено не было», — говорится в публикации.

По данным Shot, в БПЛА была вмонтирована видеокамера.

В результате инцидента никто не пострадал.

Официального подтверждения этой информации нет.