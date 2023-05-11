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Shot: в Крыму обнаружили рухнувший коптер с камерой

В Крыму обнаружили коптер с камерой. Предположительно, это был дрон-разведчик. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

В Крыму обнаружили рухнувший коптер с камерой
© РИА Новости

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат рухнул в поле под Джанкоем.

«Беспилотник нашли примерно в пяти километрах от села Рысаково. Взрывных устройств обнаружено не было», — говорится в публикации.

По данным Shot, в БПЛА была вмонтирована видеокамера.

В результате инцидента никто не пострадал.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее Shot сообщал, что дрон с видеокамерой упал на парковку в подмосковном Подольске. По информации канала, он кружил над Подмосковьем 9 мая, несмотря на запрет полетов беспилотников. Взрывных устройств на нем не было обнаружено. Устройство отправили на экспертизу.

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