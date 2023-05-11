ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась вынудить первого заместителя министра МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) передавать Киеву закрытую информацию, угрожая расправой над его женой. Об этом в четверг ТАСС сообщили в управлении ФСБ РФ по региону.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги", - сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, жена чиновника 1 марта выехала в Харьков на похороны своей матери и была там задержана украинскими спецслужбами.

"Угрожая ей физической расправой, сотрудники СБУ пытались принудить Дмитрия Костямина к передаче закрытой информации", - уточнили в ведомстве.