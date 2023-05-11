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ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась вынудить первого заместителя министра МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) передавать Киеву закрытую информацию, угрожая расправой над его женой. Об этом в четверг ТАСС сообщили в управлении ФСБ РФ по региону.

ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР
© РИА Новости

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги", - сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, жена чиновника 1 марта выехала в Харьков на похороны своей матери и была там задержана украинскими спецслужбами.

"Угрожая ей физической расправой, сотрудники СБУ пытались принудить Дмитрия Костямина к передаче закрытой информации", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что жена чиновника была освобождена в результате проведенной российскими спецслужбами оперативной игры и выехала с территории Украины.

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