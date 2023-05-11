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В московской школе 15-летний подросток умер после урока физкультуры

В школе на улице Перовская на востоке Москвы 15-летний подросток умер после урока физкультуры. Об этом сообщает MK.RU.

В московской школе подросток умер после урока физкультуры
© РИА Новости

По сведениям издания, на перемене после занятия у несовершеннолетнего начался припадок. На место вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие врачи не сумели спасти старшеклассника. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Позже выяснилось, что школьник воспитывался в многодетной семье, где всего было шестеро детей. Один из братьев юноши скончался в годовалом возрасте несколько лет назад от порока сердца.

Исполняющий обязанности директора школы №920 Станислав Разводовский подтвердил информацию о смерти учащегося «Ленте.ру». Он уточнил, что все произошло 10 мая.

«Ученик 9 класса почувствовал себя плохо и потерял сознание. Учитель оперативно вызвала скорую помощь, но несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось. В настоящее время школой оказана вся необходимая психологическая поддержка одноклассникам мальчика», — отметил и.о. директора.

Он также выразил соболезнования родственникам юноши.

В апреле сообщалось, что в Адыгее десятилетняя школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла. Региональные следователи организовали проверку.

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