$76.69-0.1384.15-0.76

Baza: больше 20 иностранцев избили и изрезали сотрудников кафе на востоке Москвы

На Востоке Москвы произошло нападение на кафе «Монро». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Больше 20 мигрантов избили и изрезали сотрудников кафе в Москве
© ТАСС

Инцидент произошел ночью 11 мая в заведении на Вешняковской улице. По данным источника, в общепит ворвалось около 25 мигрантов в медицинских масках, которые стали крушить имущество кафе. После этого мужчины набросились на сотрудников заведения, избили их и изрезали ножом, а после забрали их мобильные телефоны.

Через несколько часов часть нападавших задержали в Подольске и Коммунарке. Предварительно установлено, что за несколько дней до случившегося между компанией и сотрудниками кафе произошел конфликт: во время потасовки с другими клиентами мужчины разбили стол, за что собственник заведения потребовал с них 30 тыс. руб.

Ранее стало известно, что в Петербурге мужчина вызвал скорую помощь для своей подруги и напал на врачей.

27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий