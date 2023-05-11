Больше 20 мигрантов избили и изрезали сотрудников кафе в Москве

На Востоке Москвы произошло нападение на кафе «Монро». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел ночью 11 мая в заведении на Вешняковской улице. По данным источника, в общепит ворвалось около 25 мигрантов в медицинских масках, которые стали крушить имущество кафе. После этого мужчины набросились на сотрудников заведения, избили их и изрезали ножом, а после забрали их мобильные телефоны.

Через несколько часов часть нападавших задержали в Подольске и Коммунарке. Предварительно установлено, что за несколько дней до случившегося между компанией и сотрудниками кафе произошел конфликт: во время потасовки с другими клиентами мужчины разбили стол, за что собственник заведения потребовал с них 30 тыс. руб.