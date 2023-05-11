В Омске двое мужчин устроили перестрелку

Двое мужчин устроили перестрелку в омском парке "Зеленый остров"
В Омске конфликт двух мужчин закончился перестрелкой. Об этом сообщает паблик «Инцидент Омск».
Инцидент произошел на территории парка «Зеленый остров». По данным источника, во время выяснения отношений оппоненты достали пистолеты и стали стрелять друг в друга.
В результате один мужчина получил ранения. Сотрудники парка оказали пострадавшему первую помощь, а после передали его «скорой».
В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
Ранее стало известно, что житель Новосибирска открыл стрельбу во дворе ЖК «На Ельцовской».