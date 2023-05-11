В Омске двое мужчин устроили перестрелку

В Омске конфликт двух мужчин закончился перестрелкой. Об этом сообщает паблик «Инцидент Омск».

Инцидент произошел на территории парка «Зеленый остров». По данным источника, во время выяснения отношений оппоненты достали пистолеты и стали стрелять друг в друга.

В результате один мужчина получил ранения. Сотрудники парка оказали пострадавшему первую помощь, а после передали его «скорой».

В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.