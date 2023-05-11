Дрон из мебельной фурнитуры и трубы нашли в Курской области

На трассе в Курской области нашли дрон из мебельной фурнитуры и трубы
Telegram-канал SHOT сообщает, что на трассе недалеко от Железногорске Курской области упал беспилотник из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры. По информации канала, в результате ЧП никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.
По данным канала, на 35 км автотрассы Тросна — Калиновка упал БПЛА длиной около четырех метров. SHOT пишет, что размах крыльев дрона составил около трех метров. Telegram-канал пишет, что корпус летательного аппарата изготовлен из водопроводной трубы диаметром 15 см, шасси из мебельной фурнитуры, а крылья — из полипропилена.
11 мая стало известно, что утром ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате пяти прилетов по электроподстанции в населенном пункте было нарушено электроснабжение. При атаке никто не пострадал.
Ранее Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Украине требуется как минимум еще 3000 беспилотников для уничтожения российской инфраструктуры. По его словам, ВСУ целятся в объекты, которые находятся на территории ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.