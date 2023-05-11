Дрон из мебельной фурнитуры и трубы нашли в Курской области

Telegram-канал SHOT сообщает, что на трассе недалеко от Железногорске Курской области упал беспилотник из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры. По информации канала, в результате ЧП никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным канала, на 35 км автотрассы Тросна — Калиновка упал БПЛА длиной около четырех метров. SHOT пишет, что размах крыльев дрона составил около трех метров. Telegram-канал пишет, что корпус летательного аппарата изготовлен из водопроводной трубы диаметром 15 см, шасси из мебельной фурнитуры, а крылья — из полипропилена.

11 мая стало известно, что утром ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате пяти прилетов по электроподстанции в населенном пункте было нарушено электроснабжение. При атаке никто не пострадал.