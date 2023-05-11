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Массовая драка произошла на парковке торгового центра в Нижнем Новгороде

Массовая драка, в которой участвовали больше десяти мужчин, произошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "Мой Нижний Новгород". Инцидент произошел на парковке около ТЦ "Парк Авеню".

Отмечается, что разнимать толпу приехали полицейские, но компания к тому моменту уже разбежалась. О том, что стало причиной драки и пострадал ли кто-нибудь из ее участников, неизвестно.

Полиция задержала несколько человек за погром в кафе Москвы

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали сотрудника ДПС, который вместе со своим другом, представившимся сотрудником наркоконтроля, вымогал у водителя, задержанного с наркотиками, 1 млн рублей.

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