Массовая драка произошла на парковке торгового центра в Нижнем Новгороде

Массовая драка, в которой участвовали больше десяти мужчин, произошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "Мой Нижний Новгород". Инцидент произошел на парковке около ТЦ "Парк Авеню".

Отмечается, что разнимать толпу приехали полицейские, но компания к тому моменту уже разбежалась. О том, что стало причиной драки и пострадал ли кто-нибудь из ее участников, неизвестно.