Россиянка пропала на Филиппинах

Отмечается, что обращение в диппредставительство поступило 9 мая по электронной почте и телефону от россиянки Татьяны Ковалевой — о пропаже ее дочери, Юлии Чумак, 2000 года рождения. По информации от женщины, дочь якобы прибыла в Манилу 6 мая «для трудоустройства в одной из местных компаний» и больше на связь не выходила.