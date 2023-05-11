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Посольство России на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения россиянки

Посольство России на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения россиянки Юлии Чумак, сообщили РИА Новости в дипломатической миссии в Маниле.

Россиянка пропала на Филиппинах
© Twitter

С обращением о пропаже Чумак обратилась ее мать.

«Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств», — заявили информагентству.

Отмечается, что обращение в диппредставительство поступило 9 мая по электронной почте и телефону от россиянки Татьяны Ковалевой — о пропаже ее дочери, Юлии Чумак, 2000 года рождения. По информации от женщины, дочь якобы прибыла в Манилу 6 мая «для трудоустройства в одной из местных компаний» и больше на связь не выходила.

«В ходе общения с Татьяной Ковалевой просили ее предоставить дополнительные данные о деталях поездки ее дочери», — рассказали в посольстве.

Дипломаты также рекомендовали женщине обратиться с заявлением в полицию.

Информация о пропаже девушки распространилась в Telegram-каналах и СМИ 10 мая. По некоторым данным, исчезнувшую россиянку могли забрать в притон или «порезать на органы».

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