Россиянка пропала на Филиппинах

Посольство России на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения россиянки
Посольство России на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения россиянки Юлии Чумак, сообщили РИА Новости в дипломатической миссии в Маниле.
С обращением о пропаже Чумак обратилась ее мать.
«Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств», — заявили информагентству.
Отмечается, что обращение в диппредставительство поступило 9 мая по электронной почте и телефону от россиянки Татьяны Ковалевой — о пропаже ее дочери, Юлии Чумак, 2000 года рождения. По информации от женщины, дочь якобы прибыла в Манилу 6 мая «для трудоустройства в одной из местных компаний» и больше на связь не выходила.
«В ходе общения с Татьяной Ковалевой просили ее предоставить дополнительные данные о деталях поездки ее дочери», — рассказали в посольстве.
Дипломаты также рекомендовали женщине обратиться с заявлением в полицию.
Информация о пропаже девушки распространилась в Telegram-каналах и СМИ 10 мая. По некоторым данным, исчезнувшую россиянку могли забрать в притон или «порезать на органы».