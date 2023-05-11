В 12 регионах России ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Чрезвычайно высокие риски возникновения пожаров прогнозируются в Курганской, Тюменской, Свердловской областях, Удмуртии и еще восьми регионах России в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он подчеркнул, что в случае неосторожного обращения с огнем или умышленного поджога погода будет "помогать" распространяться огню.
"Четвертый класс пожароопасности в ближайшие дни прогнозируется на юго-востоке Приволжского федерального округа, на юге Урала, а пятый - в Удмуртии, Татарстане, Самарской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Омской, Томской, Челябинской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Свердловской области. Очень большая территория", - рассказал Вильфанд.
Он отметил, что угроз для возникновения природных пожаров пока что нет в данных регионах.
"Такой класс пожарной опасности не говорит о том, что возможны природные пожары. Их в начале мая не бывает, их период - июнь, июль, когда земля иссушена, торфяники и мох обезвожены из-за жары. Сейчас такие классы говорят о том, что если человек в результате небрежности или умысла создаст условия для пожара, природа будет способствовать его распространению", - сказал он.
По состоянию на 10 мая, более 80 пожаров на площади 113,5 тыс. га действовали в регионах Уральского федерального округа (УрФО). Самая большая площадь возгорания в 100 тыс. га была зафиксирована в Свердловской области.
Ранее крупные пожары фиксировались в Курганской области. В медицинских кругах сообщали, что при пожарах в регионе погиб 21 человек. В минувший понедельник область посетил глава МЧС РФ Александр Куренков.