В 12 регионах России ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

"Такой класс пожарной опасности не говорит о том, что возможны природные пожары. Их в начале мая не бывает, их период - июнь, июль, когда земля иссушена, торфяники и мох обезвожены из-за жары. Сейчас такие классы говорят о том, что если человек в результате небрежности или умысла создаст условия для пожара, природа будет способствовать его распространению", - сказал он.