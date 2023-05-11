Посольство РФ в Токио не имеет данных о россиянах, пострадавших при землетрясении

Российское посольство в Японии не располагает данными о гражданах России, которые могли пострадать во время землетрясения, происшедшего в находящейся к востоку от Токио префектуре Тиба.

© Reuters

Об этом в дипломатическом представительстве Российской Федерации в японской столице сообщили корреспонденту РИА Новости. Посольство уточнило, что на данный момент от находящихся на территории Японии российских никаких обращений не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло в ночь на 11 мая к востоку от Токио, как минимум три человека были травмированы. Все пострадавшие — женщины в возрасте от 60 до 80 лет, они получили травмы в результате падения. Все они госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. После ЧП начал работу центр по контролю за ситуацией вокруг землетрясения.