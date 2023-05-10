В Белгороде сообщили о двух взорвавшихся дронах над жилыми домами
Глава Белгородского района Вячеслав Гладков заявил, что два беспилотника взорвались в небе над жилым сектором. Об этом Гладков написал в своём Telegram-канале.
«Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал он. Ещё один беспилотник, по словам главы района, был сбит системой ПВО.
Гладков также добавил, что два жилых дома и один автомобиль получили повреждения из-за взрыва. Сейчас на месте происшествия работают специальные службы.
Ранее беспилотник упал в лесу под подмосковной Коломной.