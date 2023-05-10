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В Белгороде сообщили о двух взорвавшихся дронах над жилыми домами

Глава Белгородского района Вячеслав Гладков заявил, что два беспилотника взорвались в небе над жилым сектором. Об этом Гладков написал в своём Telegram-канале.

В Белгороде сообщили о двух взорвавшихся дронах над жилыми домами
© РИА Новости

«Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал он. Ещё один беспилотник, по словам главы района, был сбит системой ПВО.

Гладков также добавил, что два жилых дома и один автомобиль получили повреждения из-за взрыва. Сейчас на месте происшествия работают специальные службы.

Ранее беспилотник упал в лесу под подмосковной Коломной.

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