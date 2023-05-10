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Стало известно об обнаружении обломков сбитого под Калугой беспилотника

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили под Калугой. Об этом в среду, 10 мая, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По их данным, обломки беспилотника, который якобы был сбит системами противовоздушной обороны (ПВО), были обнаружены в Перемышльском районе. На данный момент, говорится в посте, военные оцепили территорию между сёлами Перемышль и Корекозево, на место прибыли эксперты.

О звуках взрыва в момент срабатывания ПВО сообщили жители трех населенных пунктов — Мехова, Григоровского и Корекозева. По их словам, после трех хлопков над округой поднялся густой черный дым.

Информацию о срабатывании системы ПВО в Калужской области 9 мая опубликовал Telegram-канал Shot. На тот момент сообщалось, что якобы были сбиты два неустановленных объекта в районе деревни Мехово.

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