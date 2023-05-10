В Брянской области загорелся склад

В граничащей с Украиной Брянской области загорелся склад. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону, пишет ТАСС .

Ранее прокуратура опубликовала видео с места смертельного пожара в жилом доме в Москве, в результате которого погибли три человека. Уточняется, что ЧП произошло в многоэтажке на Северодвинской улице. Точная причина возгорания в трехкомнатной квартире будет установлена по результатам экспертизы.