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В граничащем с Украиной российском регионе загорелся склад

В граничащей с Украиной Брянской области загорелся склад. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону, пишет ТАСС.

В Брянской области загорелся склад
© РИА Новости

«По предварительным данным, возгорание происходит на площади 100 квадратных метров, пожарно-спасательные подразделения работают на месте», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, пожар возник в складском помещении с продуктами.

Ранее прокуратура опубликовала видео с места смертельного пожара в жилом доме в Москве, в результате которого погибли три человека. Уточняется, что ЧП произошло в многоэтажке на Северодвинской улице. Точная причина возгорания в трехкомнатной квартире будет установлена по результатам экспертизы.

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