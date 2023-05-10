ФСБ пресекла подготовку теракта на антифашистском фестивале в Самаре

Сотрудники ФСБ пресекли в Самаре подготовку теракта. Уроженка Украины собиралась передать неустановленному лицу средства для поджога, который планировалось совершить в центре города, на площади Куйбышева, во время проведения Международного антифашистского фестиваля.

Об этом сообщает ТАСС.

Задержание произошло в апреле, когда подозреваемая заложила в тайник пакет с химическими компонентами.

«В её автомобиле также нашли средства мобильной связи, в которых была обнаружена переписка с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной их военных организаций Украины», — сказано в сообщении ФСБ.

Теракт планировало совершить на площади в центре города в период проведения антифашистского фестиваля, в котором участвовало более тысячи человек.

Следственный комитет возбудил дело о приготовлении к теракту.