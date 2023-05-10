ФСБ пресекла подготовку теракта на антифашистском фестивале в Самаре
Сотрудники ФСБ пресекли в Самаре подготовку теракта. Уроженка Украины собиралась передать неустановленному лицу средства для поджога, который планировалось совершить в центре города, на площади Куйбышева, во время проведения Международного антифашистского фестиваля.
Об этом сообщает ТАСС.
Задержание произошло в апреле, когда подозреваемая заложила в тайник пакет с химическими компонентами.
«В её автомобиле также нашли средства мобильной связи, в которых была обнаружена переписка с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной их военных организаций Украины», — сказано в сообщении ФСБ.
Теракт планировало совершить на площади в центре города в период проведения антифашистского фестиваля, в котором участвовало более тысячи человек.
Следственный комитет возбудил дело о приготовлении к теракту.
Также ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали блогера, который подозревается в совершении террористических действий. По информации РИА Новости, мужчина призывал Украину наносить удары по Кремлю.