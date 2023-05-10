$76.69-0.1384.15-0.76

Падение неизвестного снаряда на машину в Петербурге сняли на видео

В Санкт-Петербурге неизвестный снаряд упал на машину, припаркованную во дворе жилого дома. Произошедшее попало на видео, запись публикует Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел в ночь на 10 мая. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как прилетевший сверху снаряд ударяет в автомобиль LADA Vesta, а затем, отрикошетив от него, отлетает в сторону.

телеграм-канал "Shot"

По предварительным данным, это могла быть ручная кумулятивная противотанковая граната со спиленной ручкой. Хозяйка автомобиля обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, снаряд изучают эксперты.

В январе в подмосковном городе Пушкино нашли заряженный реактивный пехотный огнемет (РПО). Огнемет оказался опломбированным и находился в «транспортировочном положении».

Ранее сообщалось, что возле автосервиса в подмосковной Кубинке-10 упал противотанковый снаряд, в результате происшествия никто не пострадал.

17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий