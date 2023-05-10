Падение неизвестного снаряда на машину в Петербурге сняли на видео

В Санкт-Петербурге неизвестный снаряд упал на машину, припаркованную во дворе жилого дома. Произошедшее попало на видео, запись публикует Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел в ночь на 10 мая. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как прилетевший сверху снаряд ударяет в автомобиль LADA Vesta, а затем, отрикошетив от него, отлетает в сторону.

телеграм-канал "Shot"

По предварительным данным, это могла быть ручная кумулятивная противотанковая граната со спиленной ручкой. Хозяйка автомобиля обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, снаряд изучают эксперты.

В январе в подмосковном городе Пушкино нашли заряженный реактивный пехотный огнемет (РПО). Огнемет оказался опломбированным и находился в «транспортировочном положении».