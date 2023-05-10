Названа причина крупных лесных пожаров в России

«В нашей северной стране пожары в начале мая практически не бывают природными. Снег в большинстве регионов сошел недавно, около месяца назад, почва еще насыщена продуктивной влагой. Другое дело, что в метеорологии выделяют классы пожарной опасности, которые зависят от температуры и влажности. Чем выше температура и ниже влажность, тем опасность выше. Пока что как бы ни фокусировались солнечные лучи, природный пожар случиться не может, зато погодные условия вполне могут способствовать развитию пожара антропогенного», — сказал Вильфанд.