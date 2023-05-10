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В Петербурге пьяный мужчина жестоко избил сожительницу и угрожал ножом ее маленьким детям

В День Победы житель Северной столицы угрожал убийством своей гражданской супруге и ее детям, сообщает Telegram-канал Росгвардии Петербурга.

В Петербурге пьяный мужчина жестоко избил сожительницу
© ТАСС

Вечером 9 мая в квартире на Гороховой улице мужчина избил свою сожительницу. Соседи пары, услышавшие шум и крики пострадавшей, обратились в полицию и около восьми часов вечерам по указанному адресу прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

По прибытии выяснилось, что житель Петербурга применил силу в отношении матери двух детей, а после угрожал им всем расправой, вооружившись ножом. Кроме того, он устроил в помещении погром и испортил имущество потерпевшей. Например, на двери холодильника силовики насчитали около десяти пробоин.

В итоге агрессора задержали и отвезли в ОВД. Известно, что у пострадавшей от его рук женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

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