ФСБ задержала российского блогера за призывы ударить по Кремлю

В Челябинске ФСБ задержала местного блогера Алаласа Алаласовича, который призывал Украину нанести удар по Кремлю. Видео задержания в среду, 10 мая, опубликовало региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал «СУ СК России по Челябинской области»

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). По версии следствия, блогер в прямом эфире своих стримов призывал украинских военных к совершению теракта в России. Трансляции сразу после их завершения мужчина удалял.

Блогера задержали в квартире. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ с помощью лома вскрывают дверь, после чего валят мужчину на пол и надевают на него наручники.