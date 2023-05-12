Арестован призывавший Украину атаковать Кремль блогер из Челябинска
Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал на два месяца жителя Челябинска, задержанного УФСБ за призывы к осуществлению террористической деятельности.
Об этом сообщает РИА Новости.
Источник в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идёт о блогере, который в своём эфире, матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю.
Мужчина арестован до 10 июля 2023 года.
Следственный комитет сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму.
Ведомство опубликовало видео задержания подозреваемого.