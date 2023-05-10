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Россияне устроили массовую драку после просмотра салюта 9 Мая и попали на видео

Жители Екатеринбурга устроили массовую драку на проспекте Ленина в районе Плотинки после просмотра салюта в День Победы. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал городской портал Е1.

На появившемся видеоролике видно, как что-то не могут поделить две девушки. Одна из участниц конфликта после праздничных мероприятий к 9 Мая пинает оппонентку ногой. Последняя же толкает обидчицу и та оказывается на асфальте. Неподалеку отношения на кулаках выясняют мужчины. Прохожий хочет их разъяснять, но его попытка результата не приносит.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. В полиции Екатеринбурга конфликтную ситуацию не комментировали.

Ранее стало известно, что во время салюта на мероприятии, посвященному Дню Победы, на площади Мира в Архангельске часть фейерверка попала в толпу людей.

До этого петарда угодила в толпу людей в поселке Селенгинск в Бурятии во время праздничных мероприятий к 9 Мая.

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