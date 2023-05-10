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Установлены личности погибших при пожаре на северо-востоке Москвы

Одним из погибших при пожаре на Северодвинской улице стал 75-летний владелец квартиры. Об этом стало известно в среду, 10 мая.

Установлены личности погибших при пожаре на северо-востоке Москвы
© Пресс-служба прокуратуры Москвы

Также в результате возгорания скончался 47-летний сын пенсионера, который состоял на учете в наркодиспансере. Третьим погибшим стал 30-летний знакомый семьи.

Как сообщил «МК», погибшие регулярно доставляли неудобства соседям, к ним постоянно вызывали правоохранителей из-за пьяных драк и шума. Примечательно, что недавно в квартире уже вспыхивал пожар, который местные жители потушили самостоятельно.

Возгорание, о котором идет речь, произошло в трехкомнатной квартире на 13 этаже жилого дома № 13, корпус 1, на Северодвинской улице. Огонь распространился на 20 квадратных метров. В результате погибли три человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле у столичной прокуратуры.

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