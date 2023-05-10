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Москвич сорвался с 13-ого этажа при попытке спастись из горящей квартиры

Мужчина сорвался с 13-го этажа при пожаре в многоэтажном доме на севере Москвы и погиб. Об этом сообщила сообщила прокуратура Москвы.

Москвич сорвался с 13-ого этажа при попытке спастись из горящей квартиры
© Прокуратура Москвы

Пожар произошел в квартире на 13-ом этаже дома на улице Северодвинская. Предварительно известно, что погибший вылез на улицу через окно, а затем сорвался вниз и разбился. Его тело нашли под окнами дома.

В пожаре погибли еще два человека. Одного из них обнаружили в квартире. Тело другого нашли на первом этаже дома, перед гибелью ему пытались оказать медицинскую помощь.

На месте работает прокуратура. Причину возгорания установят с помощью экспертизы, уточнили в ведомстве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает ГСУ СК России по Москве.

Ранее в многоэтажном доме на Ангарской улице при пожаре погиб человек. Его тело обнаружили на кухне квартиры после тушения огня.

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