Три человека погибли в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы
На северо-востоке столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в среду, 10 мая.
По данным ведомства, горела одна из квартир на 13 этаже дома № 13, корпус 1 на Северодвинской улице. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ходе тушения удалось спасти троих местных жителей.
В 11:13 огонь был ликвидирован. В результате пожара погибли три человека.
Другое возгорание произошло на юго-западе столицы 9 мая. На втором этаже жилого дома № 7 на Херсонской улице загорелась квартира. Проводилась эвакуация местных жителей.