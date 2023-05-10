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Три человека погибли в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в среду, 10 мая.

По данным ведомства, горела одна из квартир на 13 этаже дома № 13, корпус 1 на Северодвинской улице. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ходе тушения удалось спасти троих местных жителей.

Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

В 11:13 огонь был ликвидирован. В результате пожара погибли три человека.

Другое возгорание произошло на юго-западе столицы 9 мая. На втором этаже жилого дома № 7 на Херсонской улице загорелась квартира. Проводилась эвакуация местных жителей.

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