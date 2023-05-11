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Baza: на помочившихся на Вечный огонь жителей Дагестана завели дело за реабилитацию нацизма

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Дагестана, которые помочились на Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На помочившихся на Вечный огонь жителей Дагестана завели дело за реабилитацию нацизма
© Газета.Ru

Инцидент произошел утром 5 мая в городском парке Нефтекумска. По данным источника, пьяные мужчины 28 лет и 31 года пришли к памятнику Вечной Славы и осквернили Вечный огонь, снимая происходящее на телефон.

Вскоре россиян задержали и отправили под арест. Изначально в отношении мужчин составили административный протокол, сейчас расследование идет по статье 354.1 УК РФ. Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы.

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