Baza: на помочившихся на Вечный огонь жителей Дагестана завели дело за реабилитацию нацизма
В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Дагестана, которые помочились на Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел утром 5 мая в городском парке Нефтекумска. По данным источника, пьяные мужчины 28 лет и 31 года пришли к памятнику Вечной Славы и осквернили Вечный огонь, снимая происходящее на телефон.
Вскоре россиян задержали и отправили под арест. Изначально в отношении мужчин составили административный протокол, сейчас расследование идет по статье 354.1 УК РФ. Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы.