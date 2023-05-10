Дагестанского экс-депутата избили в московском баре

В Москве охранники одного из баров жестоко избили бывшего депутата Народного собрания Дагестана . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Конфликт между 54-летним Ахмедом Гамзаевым и сотрудниками общепита произошел в заведении Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной. По данным источника, охранники были недовольны хамством по отношению к персоналу, и в ходе выяснения отношений избили Гамзаева и его приятелей. В результате экс-депутат получил перелом челюсти и лишился нескольких зубов.