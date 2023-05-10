Дагестанского экс-депутата избили в московском баре

Mash: охранники столичного бара сломали челюсть и выбили зубы экс-депутату Дагестана
В Москве охранники одного из баров жестоко избили бывшего депутата Народного собрания Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Конфликт между 54-летним Ахмедом Гамзаевым и сотрудниками общепита произошел в заведении Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной. По данным источника, охранники были недовольны хамством по отношению к персоналу, и в ходе выяснения отношений избили Гамзаева и его приятелей. В результате экс-депутат получил перелом челюсти и лишился нескольких зубов.
По версии сотрудников бара, Гамзаев домогался официанток, приставал к гостям, курил электронную сигарету и первый вступил в конфликт. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.