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Mash: охранники столичного бара сломали челюсть и выбили зубы экс-депутату Дагестана

В Москве охранники одного из баров жестоко избили бывшего депутата Народного собрания Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дагестанского экс-депутата избили в московском баре
© spravedlivo.ru

Конфликт между 54-летним Ахмедом Гамзаевым и сотрудниками общепита произошел в заведении Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной. По данным источника, охранники были недовольны хамством по отношению к персоналу, и в ходе выяснения отношений избили Гамзаева и его приятелей. В результате экс-депутат получил перелом челюсти и лишился нескольких зубов.

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По версии сотрудников бара, Гамзаев домогался официанток, приставал к гостям, курил электронную сигарету и первый вступил в конфликт. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.

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