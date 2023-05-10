$76.82-1.7984.91-2.09

Shot: два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область

Два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область, один был уничтожен российскими военными, второй врезался в ЛЭП, сообщает Telegram-канал Shot.

СМИ: два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область
© Телеграм-канал «SHOT»

Уточняется, что первый беспилотник был остановлен средствами РЭБ, а затем сбит из стрелкового оружия над селом Сподарюшино.

Ещё один беспилотник, как уточняется самолетного типа, врезался в ЛЭП в районе улицы Молодежной в селе Ольховатка. Обломки взорвавшегося беспилотника повредили местный фельдшерско-акушерский пункт, два жилых дома, здание почты и Дома культуры. Однако пострадавших нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии упавшего на Курск дрона.

С 19 октября 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской и Белгородской областях, был введен средний уровень реагирования. Данные меры безопасности подразумевают усиленную охрану на объектах энергетической безопасности и общественного порядка в населенных пунктах.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий