СМИ: два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область

Два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область, один был уничтожен российскими военными, второй врезался в ЛЭП, сообщает Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что первый беспилотник был остановлен средствами РЭБ, а затем сбит из стрелкового оружия над селом Сподарюшино.

Ещё один беспилотник, как уточняется самолетного типа, врезался в ЛЭП в районе улицы Молодежной в селе Ольховатка. Обломки взорвавшегося беспилотника повредили местный фельдшерско-акушерский пункт, два жилых дома, здание почты и Дома культуры. Однако пострадавших нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии упавшего на Курск дрона.