СМИ: два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область

Shot: два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область
Два беспилотника ВСУ попытались атаковать Белгородскую область, один был уничтожен российскими военными, второй врезался в ЛЭП, сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что первый беспилотник был остановлен средствами РЭБ, а затем сбит из стрелкового оружия над селом Сподарюшино.
Ещё один беспилотник, как уточняется самолетного типа, врезался в ЛЭП в районе улицы Молодежной в селе Ольховатка. Обломки взорвавшегося беспилотника повредили местный фельдшерско-акушерский пункт, два жилых дома, здание почты и Дома культуры. Однако пострадавших нет.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии упавшего на Курск дрона.
С 19 октября 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской и Белгородской областях, был введен средний уровень реагирования. Данные меры безопасности подразумевают усиленную охрану на объектах энергетической безопасности и общественного порядка в населенных пунктах.