В Ростове ввели план «Сирена» из-за вооруженного мужчины в камуфляже

«Очевидец рассказал, что к нему на улице Максима Горького подошел неизвестный, угрожал пистолетом и гранатой, после чего скрылся», — написали в telegram-канале. Из-за этого мужчины в городе был введен план «Сирена». В СМИ также подчеркнули, что информация проверяется.