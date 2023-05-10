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СМИ: на территории газоснабжающей организации в Узбекистане произошел взрыв

Мощный взрыв зафиксирован на газоснабжающей станции в Самаркандской области Узбекистана. Об этом сообщает местное издание Gazeta.uz.

ЧП случилось вечером 9 мая в Пахтачийском районе Самаркандской области. По предварительным данным инцидент произошел в результате нарушения техники безопасности при сливе топлива из газовоза в резервную емкость. Сначала загорелся грузовик, а после — несколько баллонов с СПГ, в результате чего произошел взрыв.

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По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, сообщение о ЧП поступило в 21:25. На место прибыли 5 пожарных расчетов, в 22:30 пожар был локализован и в 23:00 потушен.

Отмечается, что при взрыве на территории заправочной станции были повреждены три автомобиля, а также 50-литровые баллоны со сжиженным газом, которые находились в машинах. В настоящее время проводится расследование инцидента.

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