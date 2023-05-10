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На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2

В Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональных спасателей.

На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2
© ТАСС

Подземные толчки произошли утром 10 мая магнитудой 4,2. При этом в Петропавловске-Камчатском колебание земной коры ощущалось силой до 3 баллов.

В сообщении спасателей говорится, что это «ощутимое событие». Землетрясение произошло на глубине 22 километра.

Эпицентр подземных толчков находился на территории Елизовского района, недалеко от краевого центра. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Кроме того, подземные толчки были зарегистрированы в японской префектуре Исикава. Их магнитуда составила 5.

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