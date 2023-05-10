На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2

В Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональных спасателей.

Подземные толчки произошли утром 10 мая магнитудой 4,2. При этом в Петропавловске-Камчатском колебание земной коры ощущалось силой до 3 баллов.

В сообщении спасателей говорится, что это «ощутимое событие». Землетрясение произошло на глубине 22 километра.

Эпицентр подземных толчков находился на территории Елизовского района, недалеко от краевого центра. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.