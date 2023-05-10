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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Японии

Вблизи от берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков находился в 83 км к северо-западу от города Дзёэцу. В нем проживает почти 204 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Японии
© Shutterstock

Очаг залегал на глубине 40 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась. Также в Эквадоре зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

Также 7 мая произошло землетрясение в акватории озера Байкал. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,4 находился в 22 км северо-западнее от населенного пункта Оймур Кабанского района Бурятии.

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