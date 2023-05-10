Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Японии

Вблизи от берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков находился в 83 км к северо-западу от города Дзёэцу. В нем проживает почти 204 тыс. человек.