$76.82-1.7984.91-2.09

Город в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Восемь частных жилых домов повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. Жертв среди жителей нет, повреждены фасады и окна домов, а также осколками задеты два автомобиля.

Город в Белгородской области попал под обстрел ВСУ
© t.me/vvgladkov

Часть снарядов ствольной артиллерии легла рядом с 8 частными жилыми домовладениями, взрывной волной посечены фасады и выбиты окна, также выбиты окна в хозпостройке. Помимо этого есть повреждения в 2 автомобилях. Часть снарядов легла в лесополосе, — написал Гладков.

На место обстрела прибыл глава округа Владимир Жданов. Также на территории работают оперативные и аварийные службы.

Ранее в ночь на 9 мая в Шебекино снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами, в результате чего фасады и балконы зданий были повреждены. Также ущерб был нанесен шести автомобилям, которые стояли рядом.

6 мая Гладков сообщал, что три многоквартирных дома в городе Шебекино попали под обстрел ВСУ. По его словам, пострадали четыре человека, двое из которых были госпитализированы. Осколки снаряда повредили окна и балконы домов.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий