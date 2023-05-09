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В Москве произошла массовая драка со стрельбой

В Москве у одного из клубов по улице 3-й Ямского поля произошла массовая драка со стрельбой. По предварительным данным, никто из участников драки не обратился в больницы за медпомощью, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Москве произошла массовая драка со стрельбой
© РИА Новости

Собеседник телеканала пояснил, что в драке участвовали 15 человек. Во время потасовки кто-то из участников произвел несколько выстрелов.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что две компании молодых людей после закрытия клуба вступили в словесную перепалку, которая затем переросла в драку.

В нее вступили также охранники заведения, которые пытались прекратить конфликт.

Стражи порядка задержали нарушителей и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что возле одного из петербургских клубов произошла драка с поножовщиной. Пострадавший в потасовке мужчина был экстренно госпитализирован.

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