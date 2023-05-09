В Москве произошла массовая драка со стрельбой
В Москве у одного из клубов по улице 3-й Ямского поля произошла массовая драка со стрельбой. По предварительным данным, никто из участников драки не обратился в больницы за медпомощью, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Собеседник телеканала пояснил, что в драке участвовали 15 человек. Во время потасовки кто-то из участников произвел несколько выстрелов.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что две компании молодых людей после закрытия клуба вступили в словесную перепалку, которая затем переросла в драку.
В нее вступили также охранники заведения, которые пытались прекратить конфликт.
Стражи порядка задержали нарушителей и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что возле одного из петербургских клубов произошла драка с поножовщиной. Пострадавший в потасовке мужчина был экстренно госпитализирован.